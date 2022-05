Erhöhung der Mittel : Warteliste der Lastenradförderung soll abgearbeitet werden

Düsseldorf Die Fördersumme für Lastenräder soll für das Jahr 2022 auf 1,5 Millionen Euro gesteigert werden. Dennoch gibt es zunächst keine Möglichkeiten für neue Anträge – zunächst müssen die alten abgearbeitet werden.

Die Förderung war im April 2021 beschlossen worden – Lastenfahrräder und -anhänger werden in Düsseldorf mit 50 Prozent der Anschaffungskosten bezuschusst; die Maximalförderung beträgt 2500 Euro. Vorgesehen war eine Gesamtsumme von einer Million Euro pro Jahr. Da die Nachfrage aber so hoch war, wurde schon im ersten Jahr die Förderung auf zwei Millionen Euro aufgestockt. Dennoch konnten die Anträge nicht alle abgearbeitet werden. 712 Anträge konnten nicht bearbeitet werden, für deren Bewilligung werden 1,5 Millionen Euro benötigt. Diese sollen sich aus den ohnehin für 2022 eingeplanten Geldern finanziert werden.

Im Stadtrat am 19. Mai soll dann über die Erhöhung von 500.000 Euro entschieden werden; die Vorberatung im Ausschuss für Umwelt-, Klima- und Verbraucherschutz wurde einstimmig weitergereicht. Insgesamt ergibt sich so eine Fördersumme von 3,5 Millionen Euro für 2021 und 2022 zusammen.

Mobilitätswende in Düsseldorf : An diesem Automaten kann man Lastenräder leihen

Verkehr in der Landeshauptstadt : Der Parkraum wird in Düsseldorf neu aufgeteilt

„Die städtischen Zuschüsse führen bis Ende des Jahres zu Investitionen in den Kauf von Lastenrädern in Höhe von annähernd 7 Millionen Euro“, erklärt Umweltdezernentin Helga Stulgies. „Die große Fördernachfrage ist ein Beleg für das Interesse an umweltfreundlicher Mobilität bei uns in der Stadt.“