Interkultureller Austausch Viele Höhepunkte bei der „Warschau Week“ in Düsseldorf

Stephan Keller besuchte im Mai dieses Jahres die Partnerstadt. In diesem Rahmen besuchte er die Ausstellung zum Warschauer Aufstand, der sich 2024 zum 80. Mal jährt. Ein Teil der Ausstellung ist jetzt für fünf Monate in Düsseldorf zu sehen. Diese wird am Mittwoch, 30. Oktober, im Gerhart-Hauptmann-Haus, Bismarckstraße 90, eröffnet. „Die Ausstellung zeigt das dramatische Schicksal, das Warschau durch das Nazi-Regime heimgesucht hat", so Keller. „Dass wir diese Ausstellung als direktes Ergebnis unserer Warschau-Reise nach Düsseldorf präsentieren können, ist ein Teil politisch wichtiger Aufarbeitung“, betont der Oberbürgermeister.