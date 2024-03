NRW-weiter Warntag Sirenentests und Cell Broadcast in Düsseldorf

Die Feuerwehr hat in Kooperation mit Antenne Düsseldorf die Möglichkeit, im Ernstfall in das laufende Programm des Lokalsenders einzusprechen und so die Bevölkerung zu informieren. Dies wurde in der Silvesternacht 2022/2023 letztmalig genutzt. Hier brannte es bei einem Recyclingbetrieb in Reisholz. Am 14. März wird durch die Feuerwehr Düsseldorf die vorhandene Technik überprüft, Zuhörerinnen und Zuhörer werden dann direkt aus dem Krisen- und Lagezentrum an der Hüttenstraße über den laufenden Probealarm informiert.