Feuerwehr Düsseldorf zieht Bilanz Sirenen-Test erfolgreich

Düsseldorf · In Deutschland sind am Donnerstag bundesweit die Warnsysteme für den Katastrophenfall getestet worden. Die Feuerwehr in Düsseldorf ist mit dem Verlauf weitgehend zufrieden.

12.09.2024 , 16:15 Uhr

Warnmeldung auf einer Smartwatch. Foto: dpa/Friso Gentsch

Nach dem bundesweiten Warntag zieht die Feuerwehr Düsseldorf eine positive Bilanz. Planmäßig um 11 Uhr lösten die 82 Warnanlagen in der Stadt aus. Mit 141 Rückmeldungen aus der Bevölkerung bis zum Mittag bei der Feuerwehr war das Feedback etwas geringer als beim letzten bundesweiten Warntag im September 2023 (172 Rückmeldungen). Beim letzten landesweiten Warntag im März gab es insgesamt 160 Rückmeldungen. „Vor allem beim Ausbau der Sirenenwarnsysteme sind wir auf die Informationen der Düsseldorferinnen und Düsseldorfer angewiesen“, sagt Feuerwehrchef David von Lieth. Dank der Erfahrungen aus den letzten Jahren habe man stetig Anpassungen vornehmen und so die kommunalen Warnmittel weiter verbessern können. Über das Gefahrentelefon der Landeshauptstadt meldeten sich laut Stadt 13 (2023: 23) Anrufer, 118 (2023: 156) Menschen meldeten sich über sozialen Medien wie Facebook und X (Twitter). Drei Anrufer (2023: 6) meldeten sich beim Notruf 112, da sie weder von dem Funktionstest gehört hatten, noch wussten, was in diesem Fall zu tun ist. Zusätzlich meldeten sich zwei weitere Anrufer (2023: 0) über die Amtsnummer der Feuerwehr, um sich über den Ablauf des Probealarms zu informieren. Bereits zum sechsten Mal beteiligten sich die Rheinbahn sowie das Amt für Verkehrsmanagement bei dem Probelauf. Auf den 680 Infotafeln an den Haltestellen im Stadtgebiet wurden bereits seit dem frühen Morgen Hinweise zum bevorstehenden Sirenenprobelauf angezeigt. Auf den Verkehrstafeln im gesamten Stadtgebiet wurden Autofahrer informiert. Erstmalig konnte zum bundesweiten Warntag 2023 der neue Warnkanal Cell Broadcast im Echtbetrieb getestet werden. Auch diesmal war die Überprüfung des Cell Broadcast ein Erfolg. Nach einer ersten Einschätzung der Feuerwehr empfingen die meisten Mobilfunkgeräte in der Landeshauptstadt die Warntestnachricht. Die Feuerwehr Düsseldorf hat die Möglichkeit, Cell Broadcast zentral für die Landeshauptstadt auszulösen. Bei der Warn-App Nina hätten nur einige wenige Bürger gemeldet, dass die App nicht ausgelöst habe, hieß es in der Mitteilung der Stadt. In den nächsten Tagen würden die Rückmeldungen weiter ausgewertet, um zu überprüfen und daraus erkennbare Fehlerquellen abzustellen. Das Ergebnis soll dazu genutzt werden, um eventuell noch vorhandene Beschallungslücken mit zusätzlichen Anlagen zu schließen oder bestehende Anlagen aufzurüsten. Der nächste Testlauf der Sirenen ist am 13. März 2025 im Rahmen eines landesweiten Warntages geplant.

(csr)