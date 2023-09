Alles zum Warntag 2023 Am Donnerstag heulen die Sirenen in Düsseldorf

Cell Broadcast Der neue Warnkanal Cell Broadcast ist seit Ende Februar aktiv und wurde im Dezember 2022 erstmals bundesweit getestet. Durch Cell Broadcast können Bund, Land und Kommunen Warnmeldungen an alle in einem bestimmten Abschnitt des Mobilfunknetzes befindliche Mobilfunkgeräte (Smartphones und konventionelle Handys) versenden. Zum Empfang der Warnmeldung ist keine spezielle Software notwendig, die Warnmeldung wird vom Mobilfunkbetreiber automatisch auf die Geräte übertragen. „Die Warnung der Bevölkerung über Cell Broadcast werden wir in der Landeshauptstadt nur bei extremer Gefahr für Leib und Leben durchführen“, sagt David von der Lieth, Leiter der Feuerwehr. „Durch die große Reichweite und der direkten Warnung auf eine Vielzahl von Mobiltelefonen müssen wir hier sensibel und bedacht mit der Nutzung umgehen.“