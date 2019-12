Im T-Shirt zum Warmen-Pulli-Tag : Warmer-Pulli-Tag war eine „coole Aktion“

In der Hulda-Pankok-Gesamtschule machten die Kinder begeistert mit. . Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Kitas und Schulen haben die Raumtemperatur um zwei Grad gesenkt. Manchen fiel das gar nicht auf.

Im Klassenraum ist es stickig, mehr als 20 Schüler blicken zur Tafel. Viele tragen einen Pullover, manche auch eine Jacke. Ob sie frieren? „Uns ist nicht kalt, es ist so wie immer“, sagen die Fünftklässler der Hulda-Pankok-Gesamtschule. „Wir sparen dadurch Gas und Strom“, sagt Tijen. „Ich finde, wir könnten das noch mehr runterdrehen“, sagt ihr Mitschüler Ryan. „Wir frieren nicht, denn wir ziehen uns immer warm genug an“, sind sich Toni und Dominik einig.

Umweltthemen sind den Schülern wichtig, sie engagieren sich in verschiedenen Arbeitsgemeinschaften, sind Umwelt-Agenten, räumen Müll und Plastikabfälle weg. „Ich benutze zum Beispiel keine Strohhalme mehr“, sagt Schülerin Hala. Andere verzichten auf Plastiktüten. In der Pause singen sich die Gesamtschüler mit Weihnachtsliedern warm.

Idee Einen Tag wird die Temperatur um zwei Grad gesenkt, um Energie einzusparen.

Eine Bilker Grundschule hatte im Frühjahr einen Warme-Pulli-Tag ausgerichtet. Der Aktionstag, der für Energiesparen gegen die Klimaerwärmung wirbt, sorgte für kontroverse Diskussionen in den sozialen Netzwerken. Er stieß teilweise auf Empörung, manche Kommentatoren fürchteten um die Gesundheit der Schüler. Für Freitag rief die Stadt alle Düsseldorfer Schulen zu einem solchen Aktionstag auf. DieGesamtschüler bemerkten kaum einen Unterschied. „Ist doch eine coole Aktion“, sagen Mona, Nora und Ranya. „Irgendwie merkt man es nicht“, sind sich die 14-Jährigen einig. „Manchmal ist es aber schon schlecht, wenn die Fenster auf sind und die Heizung ist an“, sagen sie. Man könnte so etwas ruhig öfter machen, lautet das erste Fazit der Jugendlichen.

An der Bilker Hulda-Pankok-Gesamtschule hatte Lehrer Philipp Koep den Tag in den Klassen angekündigt: „Die fanden es gut und sagten, eine coole Aktion. Es zeigt, dass man mit wenig Aufwand, aber etwas Bewusstsein, etwas gegen den Klimawandel tun kann.“

In der Christophorus-Grundschule machen sich die Viertklässler am Vormittag keine Sorgen. Sie notieren gewissenhaft ihren Energieverbrauch. Das machen sie regelmäßig, um die Werte von Wasser, Strom und Gas zu kennen. Iman (9) sagt: „Wir wollen mit dem Warmen-Pulli-Tag Energie sparen, damit wir nicht soviel CO 2 auf der Erde haben.“ Dafür regele der Hausmeister jetzt die Temperatur herunter.

Einen Unterschied merkten sie nicht, stellen die Schüler fest. Jakob (9): „Es ist halt gar nicht kalt, es ist trotzdem noch warm.“ Im Flur läuft ein Grundschulkind sogar im T-Shirt herum: „Mir ist warm“, sagt es der Schulleiterin. Jetzt überlegen die Schüler, wie es weitergeht: „Wir könnten in den Klassen abstimmen“, sagt Jakob. Iman machte dazu bereits einen Vorschlag: „Ich finde, man sollte die Heizungen so runtergedreht lassen, wie sie sind und das könnte auch so bleiben.“

Falls es vielen zu kalt wäre, schlägt Jakob vor, könne man das ja dem Lehrer sagen und sie wieder hochdrehen. Pragmatisch gehen die Jüngsten an die Umweltthemen heran. Wärmer anziehen, Müll sortieren und aufheben. Sie sind sicher: „Die Natur kann ohne uns leben, wir aber nicht ohne die Natur“, sagen Iman und Jakob. Schon früh setzt die Christophorusschule auf die Mitwirkung der Jüngsten.

Der Warme-Pulli-Tag ist an der Grundschule nur eine von vielen unterschiedlichen Aktionen. Die Schulleiterin Andrea Richter hat die Eltern der Kinder frühzeitig informiert: „Es gab da keine Kritik“, sagt sie. Auf der Internetseite der Schule gab es genaue Hinweise zum Aktionstag.

Lehrerin Elena Nowak weist darauf hin, dass dieser Tag nicht so ungewöhnlich für ihre Schüler ist: „Im Winter kommen die Kinder bei uns immer mit dem Pulli, dass ist nichts Besonderes. Wir haben in der Klasse eine Luftgüteampel, das heißt, wir müssen sowieso zweimal in der Stunde lüften, weil die Lampe angeht.“

Dann steht Stoßlüften bei offenem Fenster und offenen Türen auf dem Programm. Danach fühlen sich die Kinder erfrischt und die Luft ist besser. „Heute morgen fanden sie die 18 Grad im Klassenraum angenehm und meinten, das könnte so bleiben.“

Dass in der Grundschule keiner frieren muss, ist Schulleiterin Andrea Richter wichtig. Durch die ständigen Messungen wissen die Lehrer, wie warm es in den Räumen tatsächlich ist.