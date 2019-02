Kommentar zum "Warmer-Pulli-Tag" : Kein Kind erfriert, wenn mal die Heizung runtergedreht wird

Beim „Warmer-Pulli-Tag“ drehen Lehrer die Heizung runter (Symbolbild). Das sorgt für Aufregung. Foto: dpa/Ole Spata

Meinung Düsseldorf Eine Düsseldorfer Grundschule kündigt an, einen Tag die Heizung ausschalten zu wollen – und das Internet explodiert. Was sagt das über unsere Diskussionskultur – und über unsere Vorstellungen von Kindeswohl?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Helene Pawlitzki Von Helene Pawlitzki Crossmedia-Redakteurin Autorendetails aufklappen Helene Pawlitzki (hpaw) ist Redakteurin für Print und Online in der Düsseldorfer Lokalredaktion. zum Autorenprofil

Schulleiter und Lehrer machen gerade eine schmerzliche Erfahrung: Alles ist öffentlich - immer. Im Zeitalter der digitalen Kommunikation landet potenziell jede Äußerung, selbst ein analoger Elternbrief, im Netz. Und wird dort unter Umständen zerpflückt.

So geschehen mit einem Elternbrief des Umweltteams einer Grundschule in Düsseldorf. Eine Facebook-Nutzerin, die den Brief offenbar erhalten hatte, lud ein Foto des Schreibens hoch und fragte, was davon zu halten sei. Angekündigt wurde ein „Warmer-Pulli-Tag“, bei dem die Heizung „ausgeschaltet“ bleiben solle, um Kindern Energiebewusstsein und Klimaschutz nahezubringen. Hier haben wir die Details aufgeschrieben. Wie sich später herausstellte, war der Brief schlicht missverständlich formuliert. Die Heizung in der Schule wird nicht ausgeschaltet, sondern von den Lehrern im Klassenraum heruntergeregelt. Es ist nach Auskunft der Schule nicht möglich, dass die Räume kälter als 16 Grad werden.

Der Post ist mittlerweile verschwunden. Er war zuvor knapp 200 Menschen einen Kommentar wert gewesen. Die meisten kritisierten die Schule: Die Aktion sei klimatechnisch nicht sinnvoll, manche sahen gar wegen Kälte das Kindeswohl gefährdet. „Wenn meine Schule so eine Aktion machen würde, würde ich mein Kind zu Hause lassen.“

Kein Kind wird erfrieren

Nehmen wir mal rein hypothetisch den Extremfall an, nämlich, dass am Freitag draußen starker Frost herrscht und die Schule einen Weg fände, die Heizanlage so zu manipulieren, dass die Temperatur innen wirklich unter 16 Grad fallen kann - was wäre dann? Mutmaßlich würde kein Grundschullehrer die Kinder dazu zwingen, ordentlich auf ihren Stühlen sitzend Matheaufgaben zu erledigen, während an der Tafel Eiszapfen wachsen. Allenfalls käme es zu einer Art Indoor-Biwak mit Kuscheldecken und heißem Tee.

Selbst, wenn ein Kind ernsthaft anfangen würde zu frieren, wäre nicht notwendigerweise Lebensgefahr gegeben. Ein direkter Zusammenhang zwischen kalten Temperaturen und Erkältungen wurde – trotz zahlreicher Versuche – nie nachgewiesen. Aktuell geht die Forschung eher davon aus, dass überheizte Räume uns anfällig für Krankheiten machen. Man soll ja sogar von Kindern gehört haben, die über mehrere Stunden im Schnee spielen oder im Sommer solange im Freibad-Becken bleiben, bis sie ganz blaue Lippen haben – und trotzdem überleben.

Tatsächlich wird es am Freitag wahrscheinlich Stunden dauern, bis das Thermostat in der Grundschule von 21 auf 18 Grad sinkt. Falls es draußen sehr kalt ist, wird auf das Experiment verzichtet, hat die Schule angekündigt. Für Düsseldorf sind übrigens 9 Grad Außentemperatur angekündigt. Und die Schule hält Ersatzpullis vor – falls ein Kind wirklich vergisst, sich warm anzuziehen.

Müssen wir immer eine Meinung haben - und auch gleich veröffentlichen?

Das alles wussten die Menschen nicht, die unter dem Facebookpost gegen den „Warmer-Pulli-Tag“ wetterten. Das ist nicht schlimm – es war ja schließlich Wochenende und die Informationen waren schlicht nicht zu bekommen. Man mag den Facebook-Nutzern nicht mal vorwerfen, dass sie überhaupt diskutierten. Schließlich war der Elternbrief missverständlich formuliert und stellte die Aktion verkürzt dar.