Start erst im Mai : Bädergesellschaft hält frühere Freibad-Öffnung für zu teuer

An den warmen April-Tagen müssen die Düsseldorfer auf ihre Freibäder verzichten. In diesem Jahr werden ohnehin nur zwei der vier städtischen Anlagen geöffnet.

Die Freibadsaison beginnt in Düsseldorf noch nicht – trotz der sommerlichen Temperaturen der letzten Tage. Das Strandbad Lörick wird als erstes städtisches Freibad am 1. Mai in Betrieb gehen, das Rheinbad folgt erst am 18. Mai. Auch die beiden Strandbäder am Unterbacher See werden erst im nächsten Monat ihre Saison eröffnen. Nur das privat betriebene Freibad „Flossen weg“ in Kaiserswerth hat seinen Saisonstart bereits auf den 27. April gelegt.