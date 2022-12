Abfallentsorgung in Düsseldorf Wann die Awista die Weihnachtsbäume abholt

16 Fahrzeuge der Awista mit 48 Mitarbeitern sind vom 11. bis 20. Januar von 6 Uhr morgens bis spät in den Abend unterwegs und sammeln in dieser Zeit rund 90.000 Bäume ein, was ungefähr 500 Tonnen entspricht. Die Nadelbäume werden in Reisholz bei einer Partnerfirma der Awista in einem großen Häcksler geschreddert. Der Kompost wird in der Landwirtschaft verwendet und kostenfrei in den Recyclinghöfen an die Bürger abgegeben. Deshalb müssen die Gewächse auch vollständig abgeschmückt, frei von Lametta und unverpackt sein, bevor sie gut sichtbar an den Straßenrand abgelegt werden. Sie dürfen auch nicht größer als zwei Meter sein. Größere Bäume müssen also gekürzt werden. Hier die Termine für alle Stadtteile: