Angebliche Hygienemängel : Kaufland in Düsseldorf hat wieder geöffnet

Ab Freitagabend durften Kunden wieder in den Kaufland. Foto: Marc Ingel

Düsseldorf Das Amt für Verbraucherschutz hatte den Supermarkt in Düsseldorf wegen Hygienemängeln am Donnerstag geschlossen. Dabei habe es sich jedoch lediglich um „ein Missverständnis“ gehandelt, sagt eine Sprecherin.

Auch am Freitagmittag ist die Kaufland-Filiale in Derendorf noch geschlossen, nachdem das Amt für Umwelt und Verbraucherschutz am Vortag bei einer Kontrolle Mängel bei der Sauberkeit festgestellt hatte – welche Art die Hygienedefizite gewesen sein sollen, wurde zunächst weder von Kaufland noch seitens der Stadt kommuniziert.

Am Eingang steht Security-Personal und macht Kunden auf die Schließung aufmerksam, lässt diese aber in die Laden-Galerie, wenn sie zur Apotheke, zum Friseur, in den Blumenladen, das Lotto-Geschäft oder ins Parkhaus wollen, denn außer dem Supermarkt ist alles geöffnet. Vor dem Eingang des Kauflands sind die Rollladen halb heruntergezogen, innen sieht man, wie das Personal Ware auffüllt oder mit Putzen beschäftigt ist. Eine Mitarbeiterin erklärt, sie wisse auch nicht, wann der Kaufland wieder öffnen kann, „erst müssen die technischen Probleme behoben werden“. Genau das wird den Kunden auch auf einem Aushang außerhalb der Galerie mitgeteilt.

Am Freitagabend folgt dann im Anschluss an eine Nachkontrolle der Stadt die Entwarnung. „Wir werden den Markt um 18.30 Uhr wieder öffnen“, sagt eine Sprecherin nur 30 Minuten vorher. Dass es sich, wie spekuliert wurde, um Mäuse gehandelt habe, die in dem Supermarkt gesichtet worden seien, weist sie zurück. Es habe sich lediglich um ein Missverständnis in der Kommunikation mit dem Amt gehandelt, „das konnten wir aus der Welt schaffen“. Das Unternehmen hatte tags zuvor noch auf die umfangreichen Bautätigkeiten im Umfeld der benachbarten Hochschule hingewiesen, die für die Kaufland-Filiale neue Herausforderungen im Zusammenhang mit den Hygienestandards mit sich bringen würden.