Wandern in Düsseldorf : Von Kappes Hamm in die Altstadt

Jetzt im Frühling bevölkern Schafe und Lämmchen die Düsseldorfer Rheinauen. Foto: RP/Dominik Schneider

Düsseldorf Unser Autor Dominik Schneider ist gerne in der Natur unterwegs. An dieser Stelle zeigt er seine schönsten Strecken in und um Düsseldorf.

Hamm ist ein besonderer Stadtteil. Direkt am Rhein gegenüber von Neuss gelegen, sind Urbanisierung und Industrialisierung weitgehend an dem Viertel, dessen Einwohner nur von ihrem Dorf sprechen, vorbeigegangen.

Und so beginnt auch die heutige Wanderung in den Gassen von Kappes Hamm. Los geht es an der Fährstraße, die direkt zum Rheinufer führt. Anderthalb Stunden dauert der Wanderweg bei gemütlichem Tempo, sowohl am Ausgangspunkt wie auch am Ziel besteht die Möglichkeit zur Einkehr.

Durch ein offenes Hochwasser-Schutztor verlässt der Weg die Stadt und führt nach rechts, am Rhein entlang. Gerade bei dem augenblicklich hohen Wasserstand ist der Fluss nur wenige Meter entfernt. Hier riecht es intensiv nach Gras, Schlamm und Wasser. Der Weg führt immer am Ufer entlang, bald muss sich der Wanderer entscheiden zwischen einem planierten Weg auf dem Deich oder einem sandigen Pfad durch die Rheinwiesen. Auch wenn auf dem Weg die Stadt und ihre Gebäude nie ganz aus dem Blick kommen, so zeigt sich hier doch ein kleines Stück niederrheinischer Natur.

Bald schon ist auf der rechten Seite der Rheinturm zu erkennen, geradeaus sieht man die linksrheinischen Stadtteile Heerdt und Oberkassel. Der Weg führt auch am Gas-Kraftwerk Lausward vorbei, der größten Anlage zur Energiegewinnung in Düsseldorf.

Auf den Wiesen gibt es mit etwas Glück auch Schafherden zu beobachten. Die Tiere kann man riechen, lange bevor man das ständige Blöken hört. Zu dieser Jahreszeit lotsen die Mütter ihre flauschigen Lämmchen über die Wiese.