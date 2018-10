Wanderkolumne: Von Kaiserswerth zum Uerige

Wandern in Düsseldorf : Von Kaiserswerth zum Uerige

Der Rhein und sehr viel Grün: unser Autor auf seiner Wanderung, unterwegs von Kaiserswerth in die Düsseldorfer Altstadt.

Düsseldorf Unser Autor Dominik Schneider ist regelmäßig auf Wanderschaft in und um Düsseldorf und stellt Ihnen seine Lieblingsrouten vor.

Meine heutige Wanderung beginnt an der Kaiserpfalz. Die Festung am Rhein hat im Laufe der Jahrhunderte viel Geschichte erlebt, sogar ein echter Staatsstreich fand hier statt. Heute ist sie eine ansehnliche Ruine, nicht weit vom Kaiserswerther Ortskern entfernt. Von hier aus will ich in die Altstadt wandern, zur Brauerei Uerige an der Berger Straße.

Über eine Allee geht es von der alten Festung aus über den Kittelbach bis zum Gasthaus „Alte Rheinfähre“. Ab da ist der Weg eigentlich nicht zu verfehlen. Als sandiger Pfad führt er mitten durch die Wiesen, der Fluss liegt rechts, der Deich links. Wenige Menschen sind mit ihren Hunden unterwegs, Krähen und Möwen in der Luft, und auf einem Pfahl sitzt ein Falke. Es ist wunderbar friedlich, wenn gerade kein Flugzeug über mir fliegt. Denn hinter Deich, Feld und Bäumen liegt der Flughafen nur wenige hundert Meter entfernt.

Trotzdem erweckt der Weg den Eindruck, man wandere in der freien Natur: Alte Weiden, Röhricht und Brombeerbüsche säumen den schmalen Pfad, und während die Rheinwiesen rechts überall gleich aussehen, wechseln sich auf der linken Seite ordentliche Wiesen, wilde Felder, bepflanzte und brach liegende Äcker ab. Der Weg führt ohne nennenswerte Steigung und fast vollkommen in der Sonne weiter. Vor mit tut sich erst die Flughafenbrücke mit ihren Lastwagen auf, danach erhascht man einen Blick auf den Rheinturm in der Ferne. Als nächstes folgt das Gelände der Stadtwerke, ein abgezäuntes Areal zur Linken, und in Richtung Rhein ein wildes Gestrüpp mit steinigen Stränden dahinter, die zur Rast einladen.