Düsseldorfer erkrankt : Architekt Walter Brune ist im Krankenhaus

Düsseldorf Architekt Walter Brune hat seit den 1950er Jahren mit seinen Bauwerken Städte geprägt. Der 93-Jährige wird seit einigen Tagen in der Intensiv-Station einer Düsseldorfer Klinik behandelt.

(ho) Die Familie des Kö-Architekten Walter Brune hat am Mittwoch bestätigt, dass der 93-Jährige seit einigen Tagen auf der Intensivstation einer Düsseldorfer Klinik behandelt wird. „Mein Vater war noch in Urlaub. Dann gab es einen Schwächeanfall aufgrund von Kreislaufproblemen,“ sagt Sohn Christopher Brune (31). Nun untersuche man den Vater. Derzeit seien die Ärzte zuversichtlich, dass der Senior-Chef von Brune-Real Estate sich wieder erhole, denn er habe eine erstaunlich gute Konstitution. Brune hatte bis vor wenigen Tagen noch an seinen letzten Projekten gearbeitet, unter anderem an einem Büro-Wohn-Gebäude in Rath. Der Architekt ist seit Jahrzehnten international tätig, hat unter anderem die Kö-Galerie und die Schadow Arkaden gebaut.