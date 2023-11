Konflikt in Düsseldorf-Gerresheim Wallgraben-Anwohner sammeln Unterschriften

Die Anwohner der Straße Am Wallgraben an der Haltestelle Gerresheim-Rathaus lassen nicht locker: Auch wenn Polizei, Stadt und Politik nach anhaltenden Ruhestörungen durch Jugendliche, insbesondere in Nachtstunden, inzwischen von einer deutlichen Beruhigung sprechen, sehen die unmittelbar Betroffenen das ganz anders – und haben jetzt in der Nachbarschaft Unterschriften gesammelt und sich mit einer Petition an die Stadt gewandt.