Neues Angebot in Düsseldorf : Walk-in-Corona-Teststation am Bahnhof eröffnet

Rainer Zotz am Eingang in den Corona-Testcontainer Foto: Uwe-Jens Ruhnau

Düsseldorf Der Durchlauf-Container des Labors Zotz Klimas kann von 7 bis 21 Uhr aufgesucht werden. Das Ergebnis steht in einer App und kann vielleicht schon am gleichen Tag eingesehen werden.

Es muss nicht immer das Drive-In-Center an der Mitsubishi-Electric-Halle sein. In direkter Nähe zum Hauptbahnhof hat jetzt eine Walk-In-Corona-Teststation eröffnet. An der Ecke Friedrich-Ebert-Straße/Karlstraße steht auf dem Platz vor dem Immermannhof ein roter Container des Labors Zotz Klimas. Dort können Bürger an jedem Tag der Woche zwischen 7 und 21 Uhr den Abstrich für einen Corona-Test machen lassen, sie passieren den Container in Einbahnrichtung. Die Zeiten gelten auch am Wochenende.