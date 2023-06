Nachhaltige Bildung Auf Entdeckungstour im Düsseldorfer Wald

„Wir gehen immer individuell auf die Gruppen und die Gegebenheiten ein“, sagt Lisa Schwarz. Es werde also angepasst an den Wissensstand unterrichtet. „Wenn das Damwild etwa nicht zu sehen ist, machen wir nichts Ausführliches dazu.“ Hin und wieder werden auch Fütterungen mit in die Kurse eingebaut. Denn die Kinder sollen ein gutes Erlebnis mit nach Hause nehmen, an das sie sich im Idealfall noch lange erinnern. „Viele Kinder kennen den Wald und sein Ökosystem gar nicht. Für die ist es ein tolles Ereignis.“ Das sei auch wichtig, um ein Bewusstsein für mehr Nachhaltigkeit zu schaffen. „Man kann nur das bewahren wollen, was man auch kennt – und mit dem Kennenlernen sollte man so früh wie möglich beginnen“, meint Lisa Schwarz.