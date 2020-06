Kolumne zur Kommunalwahl in Düsseldorf : Die SPD führt Wahlkampf wie eine dröge Karnevalsrede

Kolumne zur Kommunalwahl in Düsseldorf

Die SPD fährt eine Lokalpatrioten-Kampagne gegen den CDU-Kandidaten Stephan Keller – und bürgert ihn nach Köln aus. Geht es noch platter? Gerade die Sozialdemokraten sollten es besser wissen.

Redakteur für Kommunalpolitik in Düsseldorf

Zur Sicherheit hat die SPD noch zwei Smileys eingebaut. Der eine hat Herzen in den Augen – und steht neben dem Bild von SPD-Oberbürgermeister Thomas Geisel. Der sagt: „Düsseldorf, ich liebe diese Stadt!“ Der andere Smiley schaut schockiert. Er ist abgebildet neben dem Bild von CDU-Herausforderer Stephan Keller. Der sagt: „Köln ist herzlicher, offener.“ Na sowas. Köln! Herzlicher! Und dann will der OB werden?

Geht es noch platter? Das Keller-Zitat stammt aus einem Interview, das er kurz nach seinem Wechsel vom Düsseldorfer ins Kölner Rathaus 2017 geführt hat. Zur Kölner Herzlichkeit sagt er dort weiter: „Wenn man das kritisch sehen wollte, könnte man sagen: etwas distanzlos.“ – das volle Zitat klingt gleich ausgewogener. Und die Mär vom „Kölner Keller“ ist ohnehin quatsch. Keller ist nicht in Düsseldorf geboren, sondern woanders, nämlich in Aachen. Dieses Schicksal teilt er mit Geisel (Ellwangen!), Grünen-Kandidat Stefan Engstfeld (Duisburg!) – und zwei Drittel der Bevölkerung. Er wohnt aber schon lange in Düsseldorf und ist auch nach seinem beruflichen Wechsel dort geblieben.