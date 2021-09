Wahlkampf in Düsseldorf : Parteien wegen verbotener Plakate an Bäumen angeschrieben

Ein Plakat von Armin Laschet an einem Baum in Düsseldorf-Hamm. Foto: Verena Bretz

Düsseldorf Wahlplakate an Bäumen aufzuhängen, ist in Düsseldorf erstmals verboten worden. Vorsichtshalber will die Verwaltung die Parteien jetzt noch einmal daran erinnern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christine Wolff

Nachdem die Stadt erstmals verboten hat, Wahlplakate direkt an Bäumen anzubringen, soll die Parteien jetzt daran erinnert werden: „Die Verwaltung wird die Parteien kurzfristig noch einmal anschreiben und auf das ordnungsgemäße Anbringen der Plakate hinweisen“, sagte ein Stadtsprecher.

Hintergrund: Nicht alle scheinen sich an das Verbot zu halten. Unter anderem wurde ein Plakat mit Armin Laschet an einem Baum in Hamm gesehen. SPD-Politiker Martin Volkenrath behauptete gar, außer seinen Genossen würde sich keiner an die neue Regelung halten. FDP-Bundestagskandidatin Marie-Agnes Strack-Zimmermann wies das weit von sich. Ihre Partei halte sich natürlich an diese Vorgabe.

Sie kritisierte allerdings - wie CDU und SPD - das auch Gaslaternen nicht für Plakate benutzt werden dürfen. Zusammen mit den Bäumen fielen damit zum Beispiel in den Gründerzeitvierteln etliche Stellen weg. Wie viele Verstöße gegen das Baumverbot es wirklich gibt, weiß die Stadt nicht - das Ordnungsamt führe dazu keine Statistik.

Lesen Sie auch Bundestagswahl in Düsseldorf : Parteien dürfen Wahlplakate nicht mehr an Bäume hängen

Wenn es solche Fälle gibt, werden die Parteien aufgefordert, die Plakate selbst zu entfernen. Das Ordnungsamt greift laut Stadt nur sofort ein, „wenn bei Wahlplakaten eine direkte Gefahr für den Straßenverkehr“ besteht - sie zum Beispiel eine Ampel oder ein Verkehrsschild abdecken.