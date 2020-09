Wahlkampf in Düsseldorf : Die CDU und die FDP-Plakatwände

Düsseldorf Wenige Tage vor der Stichwahl um das Oberbürgermeister-Amt kämpfen die Kandidaten um Stimmen von anderen Parteien. Aber die bleiben tunlichst auf Distanz – das zeigte ein Austausch zwischen CDU und FDP um Plakatflächen.

„Das Geheimnis dahinter, dass ich jetzt an vielen Stellen in Düsseldorf gleich doppelt zu sehen bin: Hier hat uns die Düsseldorfer FDP netterweise ihre Plakatflächen überlassen“, hieß es in einem Beitrag des Accounts von CDU-Kandidat Stephan Keller am Dienstagabend: „Ganz herzlichen Dank dafür!“ Ein Herzchen-Smiley war auch noch dabei – und so liegt der Gedanke für Beobachter zumindest nah, dass hier ein wenig Nähe zu den Liberalen gesucht wurde.