Wahlkampf in Düsseldorf : „AfD nicht zu Diskussionsrunden einladen“

Wahlkampf in Düsseldorf

Düsseldorf SPD, FDP, Grüne und Linke richten gemeinsamen Appell an Veranstalter öffentlicher Diskussionen.

Die Kreisverbände der SPD, FDP, Grüne und Linke richten einen gemeinsamen Appell an Veranstalter öffentlicher Diskussionsrunden: Zu Kommunalwahl-Veranstaltungen soll niemand von der AfD eingeladen werden. Das Verhalten der AfD bei der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen habe nämlich gezeigt, „dass es dieser Partei nur daran gelegen ist, das demokratische System zu destabilisieren, statt zum Wettbewerb von Lösungen beizutragen“.

Die Diskussionsbeiträge der AfD hätten sich schon in den vergangenen Wahlkämpfen auf die pauschale Verunglimpfung des politischen Gegners und auf eine gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit konzentriert. „Wir als demokratische Parteien möchten bei Diskussionsveranstaltungen zur Kommunalwahl weder unsere Kandidierenden noch die Menschen im Publikum dieser AfD aussetzen“, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung, die das Bündnis „Düsseldorf stellt sich quer“ am Donnerstagmittag veröffentlichte.