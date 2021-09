Bundestagswahl-Forschung in Düsseldorf : Der Wahl-O-Mat ist wie Kinderschokolade

Der Politikwissenschaftler Stefan Marschall leitet das Team, das für die wissenschaftliche Betreuung des Wahl-O-Mat zuständig ist. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Der Online-Fragenkatalog hilft Millionen Menschen dabei, ihre Stimmen bei der Bundestagswahl zu vergeben – in diesem Jahr wurde er so häufig genutzt wie nie zuvor. Begleitet und erforscht wird das Werkzeug in Düsseldorf.