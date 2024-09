Generationswechsel bei den Fraktionen Wer gewinnt den Kampf ums Rathaus in Düsseldorf?

Am Sonntag, 14. September, 2025 wählt Düsseldorf seinen neuen Stadtrat und auch die Bezirksvertretungen. Direkt gewählt wird zudem der Oberbürgermeister, wenn er mehr als 50 Prozent der Stimmen bekommt. Ist das nicht der Fall, kommt es zwei Wochen später parallel zur Bundestagswahl zur Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten mit den besten Ergebnissen. Was sich ein Jahr vorher für die neue Wahlperiode abzeichnet und was noch wilde Spekulation ist.