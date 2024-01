Wechsel in Wagenknecht-Partei Geisel hat gegenüber dem Landesverband seinen Austritt aus der SPD erklärt

Der ehemalige Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel hat der SPD seinen Austritt erklärt. Ein Sprecher des zuständigen NRW-Landesverbands bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, dass das Austrittsgesuch am Sonntag per E-Mail eingegangen sei. Geisel will am heutigen Montag bei einer Pressekonferenz auftreten, bei der Programm und Personal des Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) vorgestellt werden sollen.