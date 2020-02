Karneval in Düsseldorf : Wagenbauer entfernen Hakenkreuz von Mottowagen

Düsseldorf Die Staatsanwaltschaft riet zu diesem Schritt, weil es sich um eine Straftat hätte handeln können. Später änderte sie ihre rechtliche Einschätzung.

Einsatzkräfte vor Ort hätten das Hakenkreuz am Vormittag auf dem Mottowagen entdeckt und die Staatsanwaltschaft um ihre rechtliche Einschätzung gebeten, sagte Staatsanwältin Laura Hollmann auf Anfrage. Die Behörde riet den Wagenbauern daraufhin zum Entfernen des Symbols – wegen einer möglichen Straftat, nämlich des Verbreitens verfassungsfeindlicher Symbole. Tilly erklärte dazu später im WDR, er und sein Team seien dieser Aufforderung gefolgt – er sprach von „Selbstzensur“. Das Hakenkreuz war schnell entfernt worden, in der Figur befand sich an der besagten Stelle nun ein kleines Loch. Tilly verwies aber darauf, dass nach seiner Einschätzung das Symbol eigentlich hätte bleiben dürfen, es handele sich um Satirefreiheit.

Das sah später auch die Staatsanwaltschaft ähnlich. In einer zweiten umfassenderen Bewertung sei man zu einem anderen Schluss gekommen als in der ersten Prüfung, hieß es: „Danach dürfte es in diesem konkreten Zusammenhang von der Kunstfreiheit abgedeckt gewesen sein“, so Hollmann. Sie verwies darauf, dass die Behörde am Morgen innerhalb weniger Sekunden eine Einschätzung habe abgeben müssen. Eine abschließende Prüfung erfolge noch.