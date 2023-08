Blaulicht in Düsseldorf Wieder Waffenkontrollen in der Altstadt

Düssseldorf · Zum insgesamt vierten Mal hat die Polizei am Freitag unangekündigte Waffenkontrollen am Bolker Stern in der Altstadt vorgenommen. Die Menschen zeigten am Abend jedoch überwiegend Verständnis und übten sich in Geduld.

25.08.2023, 21:15 Uhr

Am Bolker Stern wurden Altstadt-Besucher am Freitagabend wieder auf Waffen kontrolliert. Foto: Marc Ingel

Von Marc Ingel