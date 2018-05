Düsseldorf: "Während seiner Amtszeit ist Düsseldorf aufgeblüht"

Düsseldorf Mit einer Gedenkfeier haben gestern Abend Parteifreunde und politische Weggefährten an Oberbürgermeister Joachim Erwin erinnert. Der CDU-Kreisverband hatte vier Tage vor dem zehnten Todestag zu der Versammlung im Palais Wittgenstein eingeladen, um auf das politische Lebenswerk von Erwin zurückzublicken.

Friedrich Conzen, Bürgermeister und ehemaliger Vorsitzender der CDU-Ratsfraktion, würdigte Erwin in einer Ansprache als einen "Schrittmacher" an der Stadtspitze, der in hohem Tempo seine Ziele durchgesetzt habe. "Während seiner neun Jahre als Oberbürgermeister ist Düsseldorf aufgeblüht", sagte Conzen. "Im Rekordtempo reifte unser Dorf an der Düssel zur erfolgreichen Großstadt mit internationalen Verbindungen." Erwins "Geschenk an alle Menschen in Düsseldorf" sei darüber hinaus die Schuldenfreiheit gewesen, die er vor allem durch den Verkauf von Stadtwerke-Anteilen und auch RWE-Aktien erreicht habe.