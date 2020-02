Gute Bilanz der Messe Düsseldorf : Wachstum soll dieses Jahr weitergehen

Gesellschaftliche Verantwortung als Messe-Thema: In einem Recycling-Pavillon der K ging es um Zettelboxen aus alten Fischernetzen. Foto: Messe Düsseldorf/C. Tillmann

Düsseldorf Einige Großmessen stehen in diesem Jahr an. Auch das Thema gesellschaftliche Verantwortung gewinnt an Bedeutung.

(nic) Die Messe Düsseldorf hat für das vergangene Jahr ein solides Wachstum zu vermelden – vor allem dank der hohen Dichte an Veranstaltungen, die sich im laufenden Jahr fortsetzen wird. Ein Blick auf die wichtigsten Punkte der Bilanz.

Zahlen Die Messe Düsseldorf Gruppe erreichte einen Umsatz von 369 Millionen Euro – ein Anstieg von 25,6 Prozent gegenüber dem Jahr 2018. Die Messe Düsseldorf GmbH verzeichnete sogar ein Umsatzplus von 29,8 Prozent auf 338 Millionen Euro. Ihr Gewinn hat sich mehr als verdreifacht auf 49 Millionen Euro. Daraus ergab sich eine Umsatzrendite von 14,4 Prozent.

Große Messen Nicht jede Weltleitmesse findet jedes Jahr statt – das aktuelle und das vergangene Jahr sind zyklusbedingt aber sehr stark. So fanden 2019 die Kunststoffmesse K und die Arbeitsschutzmesse A+A statt. In diesem Jahr wird es das Messe-Duo Wire und Tube (beide laufen parallel) geben, die Verpackungsmesse Interpack sowie im Juni die Druckfachmesse drupa. Die jedes Jahr stattfindende Caravan-Messe Caravan Salon verzeichnete im vergangenen Herbst die größte Besucherzahl in ihrer kompletten Geschichte. Insgesamt sind durch diese geballte Phase gefragter Messen innerhalb von nur zehn Monaten rund 1,6 Millionen Besucher und 35.000 Aussteller zu erwarten.

Die Zahl aller von der Messe auf dem Düsseldorfer Gelände organisierten Veranstaltungen lag im vergangenen Jahr bei 29, davon waren 18 eigene und elf Fremd- und Partnerveranstaltungen.



Auslandsmessen Anfang 2019 hat die Messe ihre neueste Auslandsvertretung in Colombo/Sri Lanka eröffnet. Damit gibt es nun 77 Auslandsvertretungen – darunter sieben ausländische Tochtergesellschaften –, die in 141 Ländern aktiv sind. Die Messe baut diesen Bereich aus, um mehr internationale Aussteller und Besucher für die Messen in Düsseldorf zu gewinnen, andererseits auch die zyklusbedingten Schwankungen durch das Auslandsgeschäft abzufedern. Von den rund 67 Millionen Euro, die der Konzern 2019 im Ausland erwirtschaftete, entfallen 33 Millionen Euro auf Russland, 14 Millionen Euro auf China und zehn Millionen Euro auf Singapur.

Insgesamt hat die Messe im Ausland 57 Eigenveranstaltungen und Beteiligungen realisiert. Zu den neuen Veranstaltungen 2019 gehörte etwa die Famdent Show für Zahnmedizin im indischen Mumbai. 2020 werden erstmals die Medizintechnikmessen Medical Fair Brasil in São Paulo und die Meditech Colombia in Bogotá stattfinden.