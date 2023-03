Ruhestörung in Düsseldorf Privater Wachdienst am Wallgraben rückt näher

Die Wogedo als Eigentümerin des Hauses am Wallgraben sowie Boss-Bau als Verwalter des Komplexes gegenüber ziehen jetzt einen privaten Sicherheitsdienst für das immer wieder von lärmenden Jugendlichen betroffene Wohnviertel an der Haltestelle Gerresheim-Rathaus ernsthaft in Betracht. Bei einem Orts-Termin in diesem Jahr mit Polizei, Ordnungsamt, Politik und Bezirksverwaltung seien auch die beiden Vermieter – Boss-Bau und Wogedo – vertreten gewesen, „und sowohl Boss-Bau als auch die Wogedo äußerten sich dabei positiv gegenüber dem Einsatz eines privaten Wachdienstes – wenn die Kosten dafür auch anteilig von der Stadt getragen werden“, erklärt Wogedo-Sprecher Lars Gerling.