Vox-Doku : Obdachlose statt Auswanderer im Fernsehen

Düsseldorf Vox begleitet jetzt Wohnungslose in Düsseldorf. Nicht schlecht für das Wohnprojekt von Fiftyfifty, findet RP-Redakteurin Stefani Geilhausen.

Die sagt dann Oliver Ongaro und erklärt die Idee von „Housing First“: Die eigene Wohnung ist der erste und der wichtigste Schritt in ein normales Leben. Ruhe, Gesundheit, Arbeit – all das kann später folgen. Weil Vermieter nicht gerade begeistert auf suchtkranke Interessenten ohne Arbeit, dafür oft mit Hund, reagieren, kauft Fiftyfifty die nötigen Wohnungen selbst.

An drei Dienstagen darf der Vox-Zuschauer miterleben, wie Helmut auf Methadon umsteigt, seine Frisur ändert und in seinem Apartment zum „Frauentyp“ wird, wie das alkoholkranke Liebespaar Ela und Heiko am großen Glück der eigenen vier Wände zu scheitern droht und wie Nici und ihre Kumpels vom NRW-Forum in zwei alte Häuser an der Völklinger Straße ziehen. Dass die vor einem Jahr in asozialen Medienforen darüber geführte Neiddebatte völlig unbegründet war, kann hier besichtigt werden.