Industrie-Club in Düsseldorf : Der Club der wahren Worte

Der scheidende Vorstandsvorsitzende des Industrie-Clubs, Joachim F. Scheele, vor der Ahnengalerie. Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Zwölf Jahre hat Joachim F. Scheele (76) den Industrie-Club Düsseldorf als Vorsitzender geprägt. Vor einigen Tagen endete seine Amtszeit – weil er meinte, es sei Zeit, aufzuhören.

Von Hans Onkelbach

Im Grunde symbolisiert sich die Situation des Industrie-Clubs Düsseldorf sehr plastisch im Treppenhaus auf dem Weg nach oben, im 1. Stock, wo es zum Restaurant oder, noch höher, zur Bar und den Tagungsräumen geht. Der Teppich ist rot, die uralte Holztreppe knarrt unter jedem Tritt und an der Wand hängen die wuchtigen Gemälde früherer Vorsitzender: Robert Lehr, Wilhelm Marx, Karl Haniel und Emil Kirdorf schauen dort ernsten Blicks und in Öl gemalt auf die Betrachter. Gewichtige Namen deutscher Industriegeschichte. „Die Bedeutung der Vorsitzenden ist im Laufe der Zeit gesunken“, sagt, mit leichtem Lächeln und viel Selbstironie, Joachim F. Scheele (76). Bis vor einigen Tagen war er der jüngste in dieser Reihe der Vorsitzenden. Dann trat er nicht mehr zur Wahl an. Weil er der Meinung war, nach zwölf Jahren sei es genug. Er hätte gern weitergemacht, aber er fand, es sei Zeit, altes Holz durch neues zu ersetzen. Um neuen Gedankenansätzen eine Chance zu geben.

Nach vorne gerichtete Gedankenansätze hat er bereits zu seiner Zeit gefördert, was man am oben beschriebenen Platz deutlich sieht: Denn gegenüber den Bildern der Altvorderen, die vor über 100 Jahren und in der Zeit nach der Gründung 1912 die Geschicke des Clubs lenkten, hängen zwei zeitgenössische abstrakte Gemälde des Düsseldorfer Malers Ulrich Erben. Eines heißt „Farben der Erinnerung“ und ist aus dem Jahr 1988. An der Wand dieses Gebäudes wirkt es wie ein bewusster Stilbruch, ein Anachronismus, initiiert um zu zeigen, dass man sich zwar der Historie und der Traditionen bewusst ist und sie hoch hält, aber auch klar sieht, wie sich die Zeiten immer schneller ändern.

Scheele hat das in seinen zwölf Jahren hautnah erlebt, und vor allem die jüngsten Erfahrungen auf der politischen Bühne bewegen den Juristen, der – in Posen geboren – nach dem Krieg als Flüchtling über einige Umwege nach Hamburg kam, dort Abitur machte, in Kiel, Frankfurt am Main und München Jura studierte und schließlich in der Versicherungsbranche seine Berufung fand, wo er viele Jahre verantwortlich arbeitete, bevor er mit 60 ausschied und kurz danach zum Vorsitzenden des Industrie-Clubs Düsseldorf wurde.

Seine Arbeit für den Club betrachtet er als großes Glück – weil er, nach eigenen Worten, Teil eines harmonisch arbeitenden Teams war. Und weil er eine unglaublich hohe Anzahl von interessanten, einflussreichen, klugen und spannenden Menschen als Gäste oder Referenten im Gebäude des Steigenberger Parkhotels (in dem Club logiert) erleben durfte oder musste. Die Liste liest sich wie ein Who-is-Who der deutschen Politik, Wirtschaft und Kultur. Angela Merkel war da, Bundespräsidenten (Christian Wulff und Horst Köhler mussten allerdings kurzfristig absagen, weil sie plötzlich nicht mehr im Amt waren), Daniel Kehlmann las aus einem Buch, ein Mitglied der Familie Taittinger referierte über Champagner, und Rainer Maria Kardinal Woelki über den Glauben. Die Aufzählung ließe sich lang fortsetzen, und wer Scheele davon berichten hört, dem wird sofort klar: Der Mann hat es genossen, so viele unterschiedliche Personen erleben zu dürfen. Weil er es als Bereicherung empfunden hat. Für sich selbst, für den Club, und damit auch für das ganze Land, da die Mitglieder diese Region repräsentieren und vertreten. 1200 sind es derzeit, seit 1977 sind auch Frauen dabei – und sie alle haben, buchstäblich, was zu sagen. Das tun sie sehr offen, sagt Scheele, und hält diesen absolut offenen Austausch erstklassiger Informationen und Einschätzungen von einflussreichen, klugen und vernünftigen Menschen für den eigentlichen Zweck einer solchen Einrichtung: der Club der wahren Worte also. Von dem manche natürlich sagen, er sei zu elitär, verstaubt und in überholten Regeln verhaftet. In Teilen stimmt das auch: Über die Frage, ob man Krawatten für die Herren nun vorschreibt oder nicht, wurde heftig diskutiert, berichtet der nun ausgeschiedene Vorsitzende sichtlich amüsiert. Am Ende einigte man sich auf die tolerante Lösung: Für bestimmte Veranstaltungen bittet man um angemessene Kleidung, ansonsten sieht man den Dress-Code eher entspannt. Sagt Scheele, deutet diskret auf mehrere schlipslose Herren in der Bar, trägt aber selbst mittags an einem heißen Sommertag eine quergestreifte Krawatte englischen Stils zu einem blau-weißen Hemd mit Tab-Kragen, dazu ein weißes Einstecktuch im leichten taube-farbenen Jackett zu einer lässigen Hose, schwarzen Slipper mit schwarzen Socken. Man möchte vielen Mittsiebzigern so viel Stilsicherheit wünschen.