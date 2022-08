Vorschlag in Düsseldorf​: Stadt lehnt „Speaker's Corner“ ab​

Vorschlag in Düsseldorf

Düsseldorf Der Vorschlag, in Düsseldorf nach Londoner Vorbild eine „Speaker’s Corner“ einzurichten, ist bei der Stadt auf taube Ohren gestoßen. Begründung: Im Rheinland könne man auch so einfach überall zu den Menschen reden.

In London wurde die „Speaker's Corner“ 1872 eingerichtet. Seitdem kann dort jeder ohne Anmeldung eine Rede zu allen möglichen Themen halten - außer zur Königsfamilie. Der Düsseldorfer Anregungsausschuss hatte die Verwaltung gebeten, so einen Platz in der Landeshauptstadt zu suchen.