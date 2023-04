Straßenumbenennung in Düsseldorf Fauna und Flora als Namenspaten in Urdenbach

In Düsseldorf erhalten 1817 Menschen demnächst eine neue Adresse. Nicht, weil sie innerhalb der Stadt umziehen, sondern auf Grund des Beschlusses des Stadtrats vom 22. Juni 2021, insgesamt elf Straßennamen ändern zu wollen, deren Namensgeber nach den Maßstäben der freiheitlich-demokratischen Grundordnung keine solche Ehrung mehr verdienen. Zu den Umbenennungen gehören auch die Leutwein-, Peters- und Woermannstraße in Urdenbach, die Pfitznerstraße in Benrath sowie die Lüderitzstraße, die sowohl im Stadtbezirk 9 als auch zum Teil in Garath und damit im Bezirk 10 liegt. Im Süden sind demnach 826 Menschen vom „theoretischen Umzug“, also von der Adressänderung, betroffen.