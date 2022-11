Begehrte Auszeichnung Wir suchen Vorschläge für die „Düsseldorfer des Jahres“

(RP) Die Rheinische Post Mediengruppe zeichnet erneut die Menschen aus, die sich in oder um Düsseldorf besonders verdient gemacht haben – zum inzwischen 14. Mal werden die „Düsseldorfer des Jahres“ geehrt. Am 24. April 2023 werden die Preise vergeben in den Kategorien Wirtschaft, Sport, Kultur, Ehrenamt und Innovation & Nachhaltigkeit. Zudem gibt es einen Sonderpreis und einen Preis für das Lebenswerk.