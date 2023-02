Plätze in Düsseldorf Der kahle Kirchplatz soll schöner werden

Mit viel Mühe und nicht unbeträchtlichen finanziellen Mitteln hat die Katholische Kirchengemeinde Derendorf-Pempelfort den Vorplatz der Herz-Jesu-Kirche an der Roßstraße in Derendorf neu hergerichtet. Aus der ungepflegten Rasenfläche und dem ramponierten Asphalt wurde ein Ort, an dem man gerne verweilt, der die gesamte Roßstraße aufwertet. Und das weckt offenbar Begehrlichkeiten, denn Anwohner der katholischen St. Adolfus-Kirche an der Kaiserswerther Straße hätten vor dem Gotteshaus auch gerne so einen schönen Platz und haben sich mit ihrem Wunsch an die CDU im Stadtbezirk 1 gewandt.