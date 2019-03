Aktion : Hochbeet an Basilika wurde neu bepflanzt

Gerresheim Kita, Stiftung, Bezirksvertretung und Gartencenter haben in Gerresheim gemeinsam angepackt.

Fünf Jahre und einen extrem heißen Sommer später war jetzt eine Neugestaltung nötig. So manche Pflanze vertrocknete, Sträucher gingen nicht gut an, Blumen wurden plattgetreten. Gemeinsam packten Bezirksvertretung 7, Gartencenter Turkenburg, die Kita St. Margareta und die Bürgerstiftung Gerricus wieder an: „Zeitstifterin“ Sibylle Pietrek erstellte einen Bepflanzungsplan. Das Gartenamt der Stadt sorgte für einen Aushub der steinigen Erde und das Einsetzen von frischem Mutterboden. Die Bezirksvertretung 7 übernahm die Kosten für die Erdarbeiten in Höhe von gut 1000 Euro und spendierte obendrein mehrere Gießkannen. Freiwillige von Kita St. Margareta und Bürgerstiftung Gerricus „retteten“ erhaltenswerte Pflanzen.