Umfrage zur „Euro 2024“ Vorfreude auf die Fußball-Europameisterschaft in Düsseldorf

Der Fokus der Befragung lag weniger auf dem Stadionbesuch, sondern auf der gesamten Turnierphase und den gemeinsamen Erlebnissen in und um die offiziellen Fan-Zonen. So wurden in der Umfrage beispielsweise das Thema Nachhaltigkeit, präferierte Anreisewege, Wünsche und Anregungen zum möglichen Rahmenprogramm in den Fan-Zonen sowie die Wichtigkeit eines vielfältigen Verzehrangebots thematisiert. Außerdem ging es um Austauschmöglichkeiten mit anderen Fans oder Auftritte von lokalen Düsseldorfer Künstlern. Die Ergebnisse der Befragung werden Anfang 2023 im Rahmen eines Besuchs von DFB und Uefa in Düsseldorf präsentiert und im Nachgang veröffentlicht.