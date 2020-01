Vorfall in Düsseldorf-Flingern : Schwerverletzter Mann identifiziert

Vorfall in Düsseldorf-Flingern

Der am frühen Samstagmorgen in der „Märchenland“-Siedlung gefundene Schwerverletzte konnte identifiziert werden. Das Opfer wurde offenbar von mehreren Tätern angegriffen.

Ermittelt werde weiterhin in alle Richtungen. Weitere Informationen könne die Staatsanwaltschaft derzeit nicht bekannt geben. „Sonst würden wir möglicherweise Täterwissen weitergeben. Und das könnte die Ermittlungen erheblich behindern“, so Hollmann.

Die Hintergründe des Vorfalls in der Wohnsiedlung in Flingern-Nord sind nach wie vor völlig unklar. Der Mann wurde am Samstagmorgen gegen 5 Uhr mit schweren Verletzungen von einem Zeugen auf einer Straße im „Märchenland“ aufgefunden.