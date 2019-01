„Ein Ausnahmefall“ : Das sagen die Düsseldorfer über den Rassismus-Vorfall in der U79

Eine Bahn der Linie U79 in Düsseldorf. Foto: dpa, mg tmk

Düsseldorf Der ausländerfeindliche Vorfall in einem Zug der Rheinbahn am Montagabend hat zahlreiche Reaktionen provoziert, der betroffene Bejan Yakin zeigte sich überrascht von der Menge. Zudem habe jemand versucht, sein Facebook-Konto zu hacken.

Der 19-jährige Bejan Yakin wurde am Montagabend in einer Bahn der Linie U79 von einer älteren Frau mehrfach beleidigt, darunter waren auch ausländerfeindliche Sprüche. Die später herbeigerufene Fahrerin der Bahn ignorierte seine Erklärungsversuche und forderte nicht die pöbelnde Frau, sondern ihn auf, den Sitzplatz zu wechseln. (Hier können Sie den Text darüber lesen).

Yakin sagte auf Anfrage unserer Redaktion, dass er von dem Gesprächsangebot der Rheinbahn im Netz gelesen habe, von dem Unternehmen sei aber noch niemand auf ihn zugekommen. Von der Vielzahl der Reaktion auf seinen Fall sei er überrascht. Er habe auch viele Hasskommentare lesen müssen. „Ich finde es aber wichtig, dass dadurch eine Diskussion ausgelöst wurde“, so Yakin. Außerdem habe offenbar jemand versucht, sein Facebook-Konto zu hacken. Das schließe er aus einer entsprechenden Warn-Mail des sozialen Netzwerks.

Yakin postete den Vorfall am Dienstag bei Facebook und erregte damit zahlreiche Reaktionen. Wir haben ein paar davon gesammelt.

Andreas Hartnigk, CDU-Ratsherr und Mitglied im Aufsichtsrat der Rheinbahn: „Ich teile nicht die Auffassung, dass es sich hier um ein Problem der Rheinbahn handelt. Die Fahrer sind geschult, in einem solchen Fall zu deeskalieren. Ich kann mir ein rassistisches Verhalten von Fahrern der Rheinbahn nicht vorstellen. Das hier war ein Ausnahmefall und kein guter.“

Christian Naumann, Mitglied im Forum Düsseldorfer Schwulen, Lesben und Trans-Gruppen: „Wer öffentlich in der Rheinbahn rassistisch beleidigt wird, und durch das Rheinbahn-Personal nicht Unterstützung erfährt, im Nachgang dem Betroffenen sogar Rufschädigung vorwirft, betreibt hier eine gefährliche Täter-Opfer-Umkehr. Und damit betreibt die Rheinbahn von ganz allein Image-Schädigung. Ich bin entsetzt über diese Unsensibilität.“

Bejan Yakin wurde in einem Zug der Linie U79 von einer Frau mehrfach beleidigt. Foto: Anne Orthen (ort)

Norbert Czerwinski, Mitglied der Grünen-Fraktion im Stadtrat und Aufsichtsrat bei der Rheinbahn: „Ich habe einen Brief an den Rheinbahn-Vorstand geschrieben und um eine Stellungnahme gebeten. Eine Antwort habe ich noch nicht bekommen. Solche Vorfälle gehen gar nicht. [...] Von einem derartigen Fall bei der Rheinbahn habe ich bislang noch nicht gehört - und möchte es auch nicht wieder.“

Martin Volkenrath, SPD-Ratsherr, Vorsitzender des Verkehrsausschusses und Mitglied im Aufsichtsrat der Rheinbahn: „Ich bin erschrocken, verärgert und absolut nicht bereit, so etwas zu dulden. Gerade vor dem Hintergrund, dass besonders die Rheinbahn intensiv an der Frage der Vorbeugung vor rassistischen Aktivitäten arbeitet. [...] Dass trotzdem derartige Exzesse passieren, ist nicht zu dulden.“

Manfred Neuenhaus, FDP-Ratsherr und ebenfalls im Rheinbahn-Aufsichtsrat: „Ich erwarte eine rasche Klärung von der Rheinbahn. Wenn es so war, hat sich der junge Mann richtig verhalten – schließlich lehren wir immer wieder, nicht zurückzuweichen und nicht wegzuschauen, wenn so etwas passiert. Wichtig ist mir aber auch, ob es für die Fahrer Handreichungen für solche Situationen gibt und ob sie dafür geschult werden.“

Rheinbahn-Sprecher Georg Schumacher hat gestern mit der Bahnfahrerin gesprochen. Sie sei von der Kritik des Studenten überrascht worden. „Er habe sich von ihr noch mit freundlichem Winken verabschiedet“, berichtet Schumacher aus dem Telefonat. Die Fahrerin habe versucht, Ruhe in eine turbulente Situation zu bringen. „Ich kann darin keinen Rassismus erkennen“, sagte Schumacher.

Ein Facebook-Nutzer schreibt: „Ich bin immer wieder aufs neue schockiert ob solcher Vorfälle. Es müsste verpflichtende Schulungen bzw. Fortbildungen für Rheinbahn-Personal geben, um auf solche Fälle adäquat reagieren zu können. Ferner fehlt es an Zivilcourage anderer Fahrgäste bzw. Passanten, die aus Scham, Unsicherheit und Angst vor Konfrontation lieber wegschauen und verstummen.“

Volker Neupert, Geschäftsführer des Düsseldorfer Appells: „Auch wenn man unterstellt, dass der Rheinbahnfahrerjob nicht immer heiter ist, kann man so mit Gästen, die so massiv beleidigt werden, nicht umgehen. Die Fahrerin hätte die Frau raussetzen bzw. auf sie mäßigend einwirken sollen. [...] Eine Entschuldigung und eine eingehende entsprechende Schulung der Fahrerin sind das mindeste, was man von der Rheinbahn erwarten kann.“

Eine Facebook-Nutzerin: „Durch einfaches Wegsetzen wäre das Problem aus der Welt gewesen. Ich saß in der dritten oder vierten Bahn dahinter in Lohausen, während der Polizeieinsatz an der Alten Landstraße fast eine Stunde gedauert hat und nicht wenige dadurch gar nicht mehr nach Hause kamen oder reichlich verspätet. [...] Hier ging's nur ums recht haben auf Teufel komm raus.“

Eine Facebook-Nutzerin: „Das Verhalten der Fahrerin ist völlig inakzeptabel. Gut, dass der junge Mann seine Rechte kennt.“

Eine Facebook-Nutzerin: „Das überrascht mich leider gar nicht. Dieses Phänomen des Allragsrassismus ist nicht neu, doch tritt es zunehmend offener zutage.“

Ein Facebook-Nutzer: „Die Fahrerin der Bahn versucht, Streit unter ihren Fahrgästen zu schlichten. Vielleicht hat sie es richtig gemacht, vielleicht hätte sie es auch anders versuchen können. Aber was ist daran rassistisch?“

Ein Nutzer schreibt bei Facebook: „Ich bin hier auf der Seite von Yakin, muss aber hier auch mit einbeziehen, dass die Frau scheinbar wirklich verwirrt ist und hier andere Maßnahmen eher in Betracht gezogen werden sollten! [...] Die Fahrerin hätte sicherlich auch anders reagieren können, da verstehe ich die Aufregung auch. Hier sollte aber sachlich aufgeklärt werden und nicht wieder eine Scheindebatte gehalten werden, weil eine verwirrte Frau sich nicht im Griff hat. Das ist albern.“

Eine weitere Nutzerin bei Facebook schreibt, ihr Sohn sei in der Bahn dabei gewesen: „Der junge Mann hat laut meines Sohnes sehr wohl versucht, der Situation aus dem Weg zu gehen. Und die Polizei wurde erst auf massives Drängen anderer Fahrgäste hinzugerufen. Ihnen wurde sogar zum Vorwurf gemacht, dass sie jetzt Schuld an der Verspätung wären. Mein Respekt gilt den Fahrgästen der U79 an dem Abend, die solch ein Verhalten nicht tolerierten.“

