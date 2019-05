Ministerium sucht Lösung : Fahrgemeinschaften dürfen vorerst nicht auf die Düsseldorfer Umweltspur

Düsseldorf Die Politik will die neuen Spuren auch für Autos mit drei oder mehr Insassen öffnen. Daraus wird erst einmal nichts. Das Verkehrsministerium stellt aber eine Lösung in Aussicht.

Die Düsseldorfer Umweltspuren werden vorerst nicht für Fahrgemeinschaften geöffnet. Das Bundesverkehrsministerium hat Bedenken bei der derzeitigen Beschilderung, stellt aber eine Lösung in Aussicht: Düsseldorf könnte Standort eines Pilotversuchs mit einer neuen rechtlichen Grundlage werden. Ein Zeitpunkt ist noch unklar. An der Zulässigkeit der bestehenden Umweltspuren hat das Ministerium hingegen keine Zweifel, Bund und Land unterstützen ausdrücklich das Experiment. Die Idee der Umweltspuren war im Herbst in Gesprächen zwischen Stadt und Landesumweltministerium entwickelt worden. Auslöser waren die drohenden Diesel-Fahrverbote. Die Spuren, die bislang für Busse, Fahrräder, E-Autos und Taxen freigegeben sind, sollen kurzfristig gegen die hohe Luftbelastung auf Hauptstraßen helfen. Sie sollen zudem zum Umstieg auf umweltfreundliche Verkehrsmittel motivieren. Seit April sind zwei Umweltspuren in Betrieb, eine deutlich längere soll im Sommer folgen.