Diskussion in der Bezirksvertretung : Politiker lehnen Sparkassen-Automat für Hellerhof vorerst ab

Diskussion in der Bezirksvertretung

Hellerhof Die Lokalpolitiker wollen zunächst die Auslastung der mobilen Filiale der Sparkasse abwarten. Der Bus soll noch im ersten Halbjahr 2021 einmal in der Woche auch in Hellerhof Station machen.

In Hellerhof soll es einfacher werden, Geld abzuheben und Bankgeschäfte zu tätigen. Darin sind sich die Politiker der verschiedenen Parteien der Bezirksvertretung 10 einig. Wie genau der beste Weg zu diesem Ziel aussieht, das hat jedoch in der vergangenen Sitzung für Diskussionen gesorgt.

Die SPD-Fraktion hatte einen Antrag eingebracht, der die Aufstellung eines Sparkassen-Geldautomaten auf dem Parkplatz vor dem Einkaufszentrum fordert. Dort sollen die Bürger nicht nur Bargeld abheben, sondern auch Kontoauszüge ausdrucken und Überweisungen tätigen können. Dies sei, so die Antragsteller, ohne Weiteres umsetzbar. Ein Beispiel finde sich in Urdenbach, wo ein Sparkassencontainer aufgestellt worden sei, um die Zeit bis zur Fertigstellung einer neuen Filiale zu überbrücken.

Allerdings stieß der SPD-Antrag in der Bezirksvertretung 10 nicht auf breite Zustimmung. Die Möglichkeit, Geld abzuheben, sei auch beim Einkauf im Lebensmitteldiscounter in der Hellerhof-Passage gegeben, also nur wenige Meter vom vorgeschlagenen Standort des Automaten entfernt. Überweisungen würden die meisten Menschen heutzutage sowieso von zuhause aus tätigen, hieß es.