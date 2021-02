Kostenpflichtiger Inhalt: OB Keller nimmt an Sitzung teil : Vorentscheidung zur Oper fällt im März

Sanierung oder Neubau: Die Entscheidung zur Oper steht kurz bevor. Foto: dpa/Maja Hitij

Exklusiv Düsseldorf Am 11. März trifft sich die Opernkommission, dann werden die Alternativstandorte vorgestellt. So oder so müssen aber noch Millionen in den Altbau an der Heinrich-Heine-Allee-gesteckt werden.