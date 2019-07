Interview : „Wir schaffen einen Markt für Kunst“

Düsseldorf Die Vorbereitungen für die nächste ArtDüsseldorf im November sind angelaufen.

Walter Gehlen ist Geschäftsführer der Art.Fair International in Köln, die im November die ArtDüsseldorf veranstaltet. Für ihn ist die Landeshauptstadt der ideale Standort für eine Messe, die zeitgenössische Kunst präsentieren will.

Gehlen Düsseldorf hat international ein sehr hohes Ansehen als Standort für alles, was mit Kunst zu tun hat. Das liegt an der renommierten Kunstakademie, aber auch an den Künstlern, die aus dieser Stadt hervorgegangen sind. Denken Sie an Beuys, Richter, Lüpertz, Immendorff, Gursky, Ruff. Der Einfluss Düsseldorfs auf die Fotokunst ist einmalig.

Gehlen Wie andere Messen auch – wir schaffen einen Markt für die Kunst. Das Gelände, das uns in den Böhler-Hallen zur Verfügung steht, vergeben wir an Galerien, die sich dort präsentieren wollen. So bringen wir die zusammen, die in diesem Bereich aktiv sind – Künstler, Galeristen und potenzielle Käufer, also die Sammler.