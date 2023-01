Wintersport Sport im Park beginnt – Angebote bis Mitte April

Die Teilnahme an den Angeboten ist nun auch per App möglich. Erstmals gibt es alle Kurs, Neuigkeiten und Standorte auch unterwegs. Mit nur einem Klick können sich Interessierte zum gemeinsamen Training verabreden. Mit der App „Playsports“ kommen alle Trainings-Updates aufs Smartphone. Das Sportamt empfiehlt Freizeit- oder Sportkleidung zu tragen und Getränke, ein Handtuch oder eine Sportmatte mitzubringen. Vor Ort gibt es keine Toiletten und Umkleide- oder Duschmöglichkeiten. An den jeweiligen Standorten wird eine Sport-im-Park-Fahne aufgestellt. Der Einstieg in die Sportangebote ist jederzeit möglich. Bei extremen Wetterbedingungen können die Angebote kurzfristig abgesagt werden. „Ich freue mich, dass wir auch im neuen Jahr wieder die Winteredition mit vier Kursen anbieten können. So können alle Sportinteressierten schon zum Anfang des Jahres fit ins neue Jahr starten“, sagte Britta Zur, Dezernentin für Bürgerservice und Sport.