Fällungen an der Itter Vorbereitungen für Arbeiten an der Itter beginnen

Die Bauarbeiten am Deich werden zur Sicherstellung des Hochwasserschutzes in der hochwasserarmen Zeit von April bis Oktober 2023 ausgeführt. Das Ziel sei die Anpassung der Hochwasserschutzanlage an die aktuellen Regelwerke und behördliche Vorgaben. Zusätzlich zu der Ertüchtigung des Deiches wird das Abschlagsbauwerk zur Alten Itter am Ausbauende neu gebaut. Die Baumaßnahme werde unabhängig von der Offenlegung der Ittermündung durchgeführt, informiert der BRW weiter.