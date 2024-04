Vor dem EM-Start in Düsseldorf Wissenschaftliche Vorträge rund um den Fußball

Der Countdown bis zur ersten Partie der Fußball-Europameisterschaft in der Düsseldorfer Arena läuft. Am 17. Juni um 21 Uhr wird das Spiel zwischen Österreich und Titel-Mitfavorit Frankreich angepfiffen. „Während der Euro werden viele Menschen in die Stadt kommen, die keine Eintrittskarte für die Begegnungen haben“, sagt Stadtdirektor Burkhard Hintzsche. „Aber wir möchten, dass jeder, auch die nicht so fußballaffinen Besucher, ein positives Heimspielerlebnis hat. Deshalb haben wir das Motto ‚Everybody‘s Heimspiel‘ entwickelt und in den EM-Vorbereitungen die Bürger und Bürgerinnen mit einbezogen.“