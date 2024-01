Vor dem Heimspiel gegen Bremerhaven DEG und die Tiertafel sammeln Futterspenden

Am Sonntag steht eine gemeinsame Aktion der Düsseldorfer EG und der Tiertafel an. Beim Heimspiel gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven (14 Uhr/live auf Magentasport) wird es eine Futterspenden-Aktion geben. Bei der Tiertafel bekommen Menschen in Düsseldorf und Umgebung, die ihre Haustiere nicht mehr ausreichend ernähren können, Tierfutter- und Zubehör. Alle Zuschauer können helfen und bei dem Heimspiel haltbares Tierfutter aller Art sowie Zubehör mitbringen.