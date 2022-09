Geschichte in Düsseldorf : Der Stolz des Grafenberger Bürgervereins

Für Autofahrer, Fußgänger oder Radfahrer wurde das Warten an der Schranke am Staufenplatz stets zu einer Geduldsprobe. Foto: Stadtarchiv/Stadtarchiv Düsseldorf

Düsseldorf Vor 40 Jahren wurde die Güterzugstrecke am Staufenplatz in einen Tunnel verbannt. Ein Film erinnert jetzt an diese Errungenschaft.