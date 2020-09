Düsseldorfer Initiative für Vielfalt : „Respekt und Mut“ stellt neues Programm vor

Düsseldorf Einen Aufstand der Anständigen wünscht sich der Düsseldorfer Superintendent Heinrich Fucks angesichts von erstarkendem Rechtsextremismus und Antisemitismus. Die beiden Themen sind ein Schwerpunkt in der Veranstaltungsreihe zum 20. Geburtstag der Initiative.

Aus dem Ruder laufende Demonstrationen gegen die Corona-Politik von Bund und Ländern und ein wieder erstarkender Antisemitismus, der unter anderem in Halle Menschen das Leben kostete, sind Entwicklungen, die Heinrich Fucks beunruhigen. „Wir brauchen mehr Respekt und Mut denn je, ich wünsche mir einen Aufstand der Anständigen“, sagt der evangelische Superintendent. Der Pfarrer ist Schirmherr jener Initiative, die vor 20 Jahren „Respekt und Mut“ zu einem inzwischen mehrfach ausgezeichneten Veranstaltungsprogramm verdichtete, bei dem es stets um Vielfalt und Toleranz geht.

Seit den Anfängen wird diese Initiative von Volker Neupert (59) koordiniert. Inzwischen machen 60 Partner mit. Rund 80 Termine gibt es bis zum Frühsommer kommenden Jahres. Diskussionen gehören ebenso dazu wie Kabarettabende, Lesungen, Ausstellungen und Exkursionen. Der Schwerpunkt liegt im Politischen und Kulturellen. Rassismus, Heimat, Evolution, Umwelt und Klima (Uraufführung des Stücks „Volksfeind for Future“ im Schauspielhaus am 11. September): die gewählten Themen sind so vielfältig wie das Netzwerk selbst. Froh ist Neupert darüber, dass die Corona-Krise dem Programm die wichtigen Impulse nicht nehmen kann. „Es gibt ein paar Online-Seminare, auf eine Feier zum 20. Geburtstag haben wir verzichtet und natürlich gelten für die Veranstaltungen besondere Spielregeln – aber unter dem Strich bleibt das Angebot attraktiv“, sagt er. Zum runden Geburtstag hat die bei der Diakonie angedockte Initiative eine Festzeitung und einen Jubiläumsfilm herausgebracht. „Das Fest holen wir im Frühjahr nach“, sagt der Mitgründer.