Düsseldorf : Von Sushi, Süßkartoffel und Sojasauce

Erste Runde: Sushi, Süßkartoffel-Krokette, Tempura Foto: nic

Düsseldorf Wer von original-japanischem Ambiente träumt, ist im Maruyasu an der Immermannstraße sicher fehl am Platz - zu dominant ist die breite Bedientheke. Aber man ist ja schließlich zum Essen da, und hier kommt direkt wieder die breite Bedientheke ins Spiel, denn es gibt wirklich alles, was das Herz begehrt.

Von Nicole Lange

Sushi-Freunden wird eine reiche und frische Auswahl geboten, aber auch, wer rohem Fisch in dieser Form nichts abgewinnen kann, wird fündig. Da sind etwa die großen Nudelsuppen (mit und ohne Fleisch), die noch jeden Skeptiker von der japanischen Küche überzeugt haben. Oder die Reis-Bowls (zum Beispiel mit Avocado und Hühnerfleisch), wie sie aktuell im Trend liegen.

Wer sich nicht entscheiden kann, verfährt wie wir nach dem Buffet-Prinzip und stellt sich lauter Kleinigkeiten zusammen: Ein klassisches California Maki hier, ein Sake (Lachsfilet) da, ein Schälchen Glasnudelsalat, dazu Gemüse-Tempura, das dank der Backteighülle besonders sättigt, oder eine Süßkartoffel-Krokette. Letztere wird leider nur kurz in der Mikrowelle erwärmt, weshalb manche Speisen nur lauwarm auf den Tisch kommen. Qualitativ ist aber alles bestens und geschmacklich top, auch gewartet haben wir nicht zu lang.









Nicht probiert haben wir beim Test in der Mittagspause die Pflaumenweinschorle. Aber auf die sind wir jetzt sehr neugierig.

(RP)