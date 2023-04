Lauf von Nimwegen nach Düsseldorf Im Ziel sollen Bier und Schnitzel warten

Die „Best-Ager-Tour“ soll also nun bald in Nimwegen in den Niederlande beginnen („Wir haben nach einem flachen Streckenverlauf ohne viele Höhenmeter geschaut“), erster Halt auf deutscher Seite ist nach fast 30 Kilometern am Aussichtspunkt an der Niers. Es geht mit mehreren Stopps an weiteren sehenswerten Punkten über Goch, Sonsbeck, Kamp-Lintfort und Duisburg nach Ratingen. Die letzte Etappe führt zu Röders Zuhause in Rath. Rund 30 Stunden plant das Quartett für die 123 Kilometer ein, vor der Nacht und am Morgen werden sie mit neuer Kleidung versorgt, für Verpflegung stehen freiwillige Helfer an den Zwischenstopps bereit. „Am Anfang werden wir diszipliniert darauf achten müssen, es nicht zu schnell anzugehen“, sagt Röder, der mit einem Mix aus Lauf, Trab und Gehen rechnet. So sollen etwa 4,5 Kilometer pro Stunde geschafft werden, Schlaf wird es für die Freunde keinen geben.